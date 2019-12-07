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В центре Киева собрали акцию в поддержку Беларуси
07.12.2019 15:19
В Киеве на Майдане Независимости началась акция в поддержку белорусского народа
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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