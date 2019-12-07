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Данилов подытожил результаты заседания СНБО перед "нормандским саммитом"
07.12.2019 15:57
Киберпространство и территориальная безопасность: стало известно, о чем говорил Зеленский с представителями СНБО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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