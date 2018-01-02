Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции
напоминает украинским госслужащим, что электронные декларации за
2017 год необходимо заполнить до 1 апреля. НАПК напомнило о
необходимости завершить декларирование до 1 апреля Скриншот: 112
Украина / YouTube Заполнить электронную декларацию госслужащие
обязаны до 1 апреля на официальном веб-сайте НАПК.В ведомстве
обратили внимание, что декларанту необходимо проверить адрес
электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете
Единого государственного реестра деклараций лиц, а также проверить
срок действия и работоспособность своей электронной цифровой
подписи.Система электронного декларирования заработала в Украине с
1 сентября 2016 года. Ее введение было одним из требований
Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.За
недостоверные сведения в е-декларациях чиновник может быть
оштрафован на сумму от 17 до 51 тыс. грн или приговорен к двум
годам лишения свободы.
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