Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает украинским госслужащим, что электронные декларации за 2017 год необходимо заполнить до 1 апреля. НАПК напомнило о необходимости завершить декларирование до 1 апреля Скриншот: 112 Украина / YouTube Заполнить электронную декларацию госслужащие обязаны до 1 апреля на официальном веб-сайте НАПК.В ведомстве обратили внимание, что декларанту необходимо проверить адрес электронного почтового ящика, указанного в персональном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, а также проверить срок действия и работоспособность своей электронной цифровой подписи.Система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября 2016 года. Ее введение было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.За недостоверные сведения в е-декларациях чиновник может быть оштрафован на сумму от 17 до 51 тыс. грн или приговорен к двум годам лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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