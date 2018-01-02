С 1 января 2018 Резервный фонд России прекратил существование. Было принято решение объединить его с Фондом национального благосостояния, передает со ссылкой на .

К началу декабря в нем оставалось около 17 млрд долларов, но было принято решение объединить его с Фондом национального благосостояния и все дополнительные доходы от нефтегазовой отрасли направлять туда, пишет Росбалт.

Резервный фонд был создан в 2008 году, он должен был стать источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. На пике - в середине 2008 года - объем фонда превышал 140 млрд долларов. К началу агрессии против Украины в фонде было до 90 млрд долларов, после чего резервы начали быстро сокращаться.

Фонд национального благосостояния создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу и финансирования долгосрочных самоокупающихся инфраструктурных проектов. Он долгое время составлял 80-90 млрд долларов, но в декабре 2017 сократился до 67 млрд долларов.

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