С беспокойством узнали о намерении Ольги Герасимьюк уволиться с должности первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Зная Ольгу как авторитетного профессионального журналиста и опытного политика, которая всегда занимала взвешенную и ответственную позицию, понимаем, что для такого шага она имела более чем веские основания.

Еще большую обеспокоенность вызывают ее слова о политизации работы Национального совета, обстоятельства, которые "делают невозможным прозрачное, коллегиальное принятие решений, которые способствовали бы развитию и укреплению информационной сферы в государстве", и угрозу "самой сути свободы слова".

Нам известно, что Национальный совет действительно уже больше месяца не может провести заседание и выдать наконец лицензии на цифровое вещание нескольким ведущим отечественным телеканалам.

Создается чувство, что этот вопрос обостряется сознательно и используется для усиления давления на вещателей и попыток установить над ними политический контроль со стороны власти накануне кампании по выборам президента и парламента.

Об активном вмешательстве власти в деятельность СМИ все чаще заявляют и международные журналистские организации, отмечая, что такие действия противоречат международным обязательствам Украины и делают невозможным интеграцию нашего государства в европейской и евроатлантической сообщества.

Мы слишком хорошо знаем привычки действующего главы государства и его окружения, чтобы поверить в версию о "стечении обстоятельств". Более чем очевидно: чем ближе их неминуемое поражение, тем грубее становятся методы "усмирения" СМИ. Противопоставить властному давлению можно только сплоченное сопротивление самых медиа, гражданского общества и демократических политических сил.

Именно следовательно мы требуем немедленного вмешательства в ситуацию Верховной Рады.

Отношения между Национальной советом по вопросам телевидения и радиовещания и телеканалами должны быть открыто рассмотрены на ближайшем заседании профильного парламентского комитета, а в случае необходимости - и на пленарном заседании Верховной Рады.

Настаиваем на отчете членов Национального совета перед депутатами. По меньшей мере, их должны заслушать руководители парламентских фракций.

"Батькивщина" сделает все возможное для того, чтобы регулятор занимался своими непосредственными обязанностями, а не превращался в инструмент обслуживания конкретных политических сил.

Уверены, что соблюдение закона и неотвратимость наказания за его нарушение является лучшей гарантией независимости СМИ и журналистов в интересах всех граждан Украины.

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