Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Хиллари Клинтон, которая пересылала секретные внутриведомственные электронные письма на частный компьютер и из него. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter, передает

"Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов ... Посадить!" - призвал Трамп.

Ранее стало известно, что Абедин отправляла письма из компьютера, к которому также имел доступ ее прежний муж, американский конгрессмен Энтони Уинер.

Как сообщал Трамп заявил, что, по его мнению, специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, будет справедливым.

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