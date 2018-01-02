|Фрейд плакалъ, а я смеялся, — блогер
|02.01.2018 19:52
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Правдивая ироничная новогодняя история с элементами фрейдизма и доноса.
Сегодня водил семилетнего сына в СБУ. Ну как в СБУ, с позволения сказать » во дворец», если можно так выразиться «культуры и искусств СБУ» Водил на самую фрейдистскую в нашей стране новогоднюю Йолку под названием «Неимоверные приключения в Шоколадном королевстве».
Фрейд плакалъ, а я смеялся))))
Сын, услышав какой-то не предназначенный для его ушей мой комментарий жене после спектакля сказал: «Папа, я слышал о интересной книжке «Дедушка Зигмунд» — почитаешь мне ее на ночь?» Пришлось объяснить ребенку, что «Дедушка Зигмунд» это сказки для детей постарше.
На представлении было несколько развеселивших фраз:
… и элемент доноса
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