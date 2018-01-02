Правдивая ироничная новогодняя история с элементами фрейдизма и доноса.

Сегодня водил семилетнего сына в СБУ. Ну как в СБУ, с позволения сказать » во дворец», если можно так выразиться «культуры и искусств СБУ» Водил на самую фрейдистскую в нашей стране новогоднюю Йолку под названием «Неимоверные приключения в Шоколадном королевстве».

Фрейд плакалъ, а я смеялся))))

Сын, услышав какой-то не предназначенный для его ушей мой комментарий жене после спектакля сказал: «Папа, я слышал о интересной книжке «Дедушка Зигмунд» — почитаешь мне ее на ночь?» Пришлось объяснить ребенку, что «Дедушка Зигмунд» это сказки для детей постарше.

На представлении было несколько развеселивших фраз:

«моя будка с краю», «шоколадное счастье будет править на нашей родной земле вечно» и т.п.

… и элемент доноса

Короля звали Шоколадиус Второй. Петр Алексеевич, зрада — в СБУ при живом Вам, говорят о втором Шоколадиусе и что самое страшное — спонсором представлений СБУ по пропаганде Шоколадиуса Второго является Концерн АВК. Вот это сладкая госизмена!!!

Как говорил Ваш, Петр Алексеевич, папередник: «остальное додумайте сами». Петр Алексеевич, безотлагательно нужно с этим что-то делать, а то в лучшем случае ручку на пресухе ломать прийдется

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