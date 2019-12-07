В Днепре водитель маршрутки выгнал из салона 7-летнего мальчика, который хотел воспользоваться льготой “Семья погибшего в АТО”. Об этом сообщили в Telegram-канале "Департамент транспорта ДГС". Сообщается, что 7-летний мальчик вместо удостоверения предоставил бумажную справку из соцзащиты. Именно такой документ выдают лицам, не достигшим 18 лет.

Документ мальчика содержал аналогичную с удостоверением информацию - с печатью, фото, сроками, статусом льготной категории, однако водителю он показался недостаточно убедительным, и школьника выгнали на холод. На 120-му маршруте вчера выгнали 7-летнего ребёнка из-за того, что у него в бумажном виде справка о том, что он категория "семья погибшего". Соцзащита не выдаёт удостоверения детям, только с 18 лет. Я очень прошу - хотя бы с детьми включайте мозг!, - написала автор сообщения.

Многие комментаторы отметили, что поступок водителя с точки зрения морали и закона является неправильным.





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