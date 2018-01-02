Благодаря только имеющимся человеческим ресурсам неприкосновенность украинской границы с РФ обеспечить невозможно, необходим комплекс мер, отметил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цигикал: Она включает в себя заградительные заборы, рвы и рокадные дороги Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "Благодаря только имеющимся человеческим ресурсам неприкосновенность границы обеспечить невозможно. Необходим целый комплекс мер, применение интегрированной системы, предусматривающей и инженерно-техническую составляющую. Она включает в себя заградительные заборы, рвы и рокадные дороги", – сказал он.По словам Цигикала, для гарантированного перекрытия всей границы с Россией ресурсов у ГПСУ "пока не хватает"."Поэтому и говорится о направлениях основных усилий – участков, где зафиксировано больше только попыток прорывов нелегальных мигрантов, где периодически мы видим незаконное перемещение товаров, грузов, наркотиков и тому подобное. Здесь установлены заборы из "егозы" и выкопаны рвы", – отметил глава Госпогранслужбы.Он сообщил, что работа по обустройству украино-российской границы будет продолжена весной, когда позволят погодные условия.Протяженность государственной границы Украины с РФ на территории Харьковской области составляет 350 км.Проект "Стена" представляет собой ограждение на границе с Российской Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года. Проект стоимостью 8 млрд грн планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки границы украины цигикал заборы глава Теги: общество