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В Харьковской области обустроены 140 км границы с РФ – глава Госпогранслужбы
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02.01.2018 19:53
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Благодаря только имеющимся человеческим ресурсам неприкосновенность
украинской границы с РФ обеспечить невозможно, необходим комплекс
мер, отметил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Цигикал: Она
включает в себя заградительные заборы, рвы и рокадные дороги Фото:
Державна прикордонна служба України / Facebook "Благодаря только
имеющимся человеческим ресурсам неприкосновенность границы
обеспечить невозможно. Необходим целый комплекс мер, применение
интегрированной системы, предусматривающей и инженерно-техническую
составляющую. Она включает в себя заградительные заборы, рвы и
рокадные дороги", – сказал он.По словам Цигикала, для
гарантированного перекрытия всей границы с Россией ресурсов у ГПСУ
"пока не хватает"."Поэтому и говорится о направлениях основных
усилий – участков, где зафиксировано больше только попыток
прорывов нелегальных мигрантов, где периодически мы видим
незаконное перемещение товаров, грузов, наркотиков и тому подобное.
Здесь установлены заборы из "егозы" и выкопаны рвы", – отметил
глава Госпогранслужбы.Он сообщил, что работа по обустройству
украино-российской границы будет продолжена весной, когда позволят
погодные условия.Протяженность государственной границы Украины с РФ
на территории Харьковской области составляет 350 км.Проект "Стена"
представляет собой ограждение на границе с Российской Федерацией.
Строительство стартовало осенью 2014 года. Проект стоимостью 8
млрд грн планировали завершить до 2018 года. Позже стоимость
"Стены" уменьшили в два раза, а конечный срок возведения
сооружений перенесли на 2020 год.
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