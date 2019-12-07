Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Я думаю, что многие республиканцы в Сенате на самом деле находятся под огромным давлением", - отметил экс-вице-президент.

По его словам, когда опросы показывают, что Дональд Трамп - лучше Авраама Линкольна, настоящие политики в Республиканской партии знают, что здесь что-то не так. "Поэтому я думаю, что многие люди будут готовы разобраться с вещами, о которых они знают, и о которых мы должны говорить", - подчеркнул Байден.

При этом он отметил, что существует два разных способа, как вдохновить людей: положительными вещами, как это делал Джон Кеннеди, и плохим, как это делает сейчас Трамп.

В этой связи Байден подчеркнул, что налоговая политика Трампа была "катастрофой" для среднего класса, что приводит к его сокращению. В то же время, по его словам, налоговые преференции получили крупные корпорации, а это миллиарды-миллиарды долларов.

Байден также раскритиковал Трампа за его провалы во внешней политике, в том числе по отношению к нему других лидеров, в частности, на последнем саммите НАТО, а также, как сам Трамп относится к диктаторским режимам.

"Этот президент - наиболее ненормальный политик, с которым я когда-либо работал. И он, похоже, не чувствует того, кто мы есть. Он вырывает душу из этой страны", - подчеркнул Байден.

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