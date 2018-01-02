В Киеве за первые дни наступившего года родилось, по меньшей мере, 55 детей. Такую статистику предоставила пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению КГГА, между общего числа детей родились 22 киевлянок, а также 33 будущих защитников родины.

"В первый день нового года в столице родилось 33 мальчика и 22 девочки", - уточнили в пресс- службе Департамента здравоохранения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, органы местного самоуправления намерены создать 34,9 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях Украины в 2018 году. Такие показатели заложены в Плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года, который утвердил Кабмин. Также на 2018 год запланировали открытие 15 частных дошкольных учреждений образования, в которых смогут обучаться 718 детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира