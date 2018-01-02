|Отакої: Настя Каменських зібралася переїхати у США?
|02.01.2018 20:00
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Як зізнається сама зірка, вона теж потребує хорошого відпочинку: "В цьому році я вирішила відпочити: останні 3 місяці були дуже насиченими, тому напередодні Нового року їду в Америку і планую провести свята в колі друзів".
Шанувальникам ж зірка побажала: "Дорогі друзі, якщо ви раптом когось образили, боїтеся зателефонувати і попросити вибачення, просто зробіть це. Підіть на зустріч, зробіть щось добре, тому що всі незавершені справи потрібно залишати в старому році. Бережіть один одного, тому що найважливіше на світі - це любов".
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