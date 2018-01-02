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Отакої: Настя Каменських зібралася переїхати у США?
02.01.2018 20:00
Яна Соломко, яка зібралась переїхати у США з родиною, Регіна Тодоренко, яка у Лос-Анджелесі навчається, Світлана Лобода, яка зібралась у Америку у відпустку, а тепер і Настя Каменських вирішила поїхати в країну мрій - але чи надовго, чи не назавжди?

Як зізнається сама зірка, вона теж потребує хорошого відпочинку: "В цьому році я вирішила відпочити: останні 3 місяці були дуже насиченими, тому напередодні Нового року їду в Америку і планую провести свята в колі друзів".

Шанувальникам ж зірка побажала: "Дорогі друзі, якщо ви раптом когось образили, боїтеся зателефонувати і попросити вибачення, просто зробіть це. Підіть на зустріч, зробіть щось добре, тому що всі незавершені справи потрібно залишати в старому році. Бережіть один одного, тому що найважливіше на світі - це любов".

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