Нардеп Мустафа Найем призвал общественность помочь семье убитого юриста Ирины Ноздровской. Найем: Помимо информации о ходе расследования было бы правильно призвать читателей оказать семье Ирины любую посильную помощь Фото: GO Global / Facebook Он отметил, что у семьи очень плохое материальное положение."Ирина действительно была единственным кормильцем. Вскоре будут похороны и многие люди уже оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь Ирины", – написал он.Депутат обратился ко всем СМИ и телеканалам с призывом помочь родным погибшей."Сейчас это горячая тема, к ней приковано внимание только общества. Думаю, помимо информации о ходе расследования было бы правильно призвать зрителей и читателей оказать семье Ирины любую посильную помощь", – заявил Найем.Депутат опубликовал данные карточки матери Ирины и ее дочери."Информация получена лично от родственников, достоверность я гарантирую", – подчеркнул он.4149 4996 4196 3200 (Дуняк Катерина Маркуріївна)5168 7555 2947 7891 (Ноздровська Анастасія Юріївна). https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211583275443527 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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