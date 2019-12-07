Представителями подконтрольной России квази-республики “ДНР“ передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко в Facebook.

Героя Украины Полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберёмся почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: “Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника“, - написал Костенко.

Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины. Дениса Волочаева похоронили в Киеве еще 4 декабря, а вот тело Каплунова по не названной пока причине оказалось в руках оккупантов.

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