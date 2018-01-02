С 1 января 2018 начало действовать межгосударственное соглашение, которое изменило линию границы между Бельгией и Нидерландами, передает со ссылкой на .

Это обмен стал уникальным случаем в послевоенной Европе, когда два государства мирно договорились об изменении границы, причем Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали ей. Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды - 16 гектаров, сообщает DW.

Основанием для корректировки границ было изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе. Вследствие инженерных работ на реке в 1960-80-х годах прежний бельгийский остров стал полуостровом, который имеет сообщение с Нидерландами, зато нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Поскольку оба государства являются членами ЕС и Шенгена, это не создавало проблем для рядовых жителей, но очень затрудняло действия правоохранителей. Ключевые проблемы были связаны с бывшим бельгийским островом, который имеет большую площадь. В случае сообщения о преступлении Нидерландские правоохранители не могли туда заходить. Зато, бельгийские полицейские могли попасть туда только на лодке, поскольку они не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

Полуостров стал местом, где совершались преступления, связанные с наркотрафиком. Там нашли обезглавленное тело, и полиция за этих проблем долгое время не могла начать расследование этого преступления. Именно после этого государства решили договориться об обмене территорией.

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