В выборах президента Российской Федерации планируют принять участие кандидаты от 21 партии и 43 самовыдвиженца, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Документы по выдвижению от кандидатов, которые идут на выборы президента РФ, будут принимать до полуночи 7 января Фото: ЕРА Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании во вторник, передает "РИА Новости".Глава ЦИК рассказала, что с 18 декабря документы подали 64 субъекта. Она отметила, что 1 января было последним днем, когда по закону самовыдвиженцы могут подать уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку их выдвижения. Документы по выдвижению от кандидатов ЦИК будет принимать до полуночи 7 января.Памфилова подчеркнула, что с сегодняшнего дня по закону кандидаты не могут подавать уведомления о выдвижении.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Ксения Собчак, действующий президент РФ Владимир Путин, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и ряд других претендентов подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Оппозиционеру Алексею Навальному в старте кампании отказали. Он разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".Кандидата в президенты РФ может выдвинуть парламентская или непарламентская партия на съезде. Если претендента выдвинула парламентская партия, ему не нужно собирать подписи. Претенденту на президентский пост от непарламентской партии нужно собрать не менее 100 тыс. подписей россиян, чтобы ЦИК официально зарегистрировал его как кандидата.Самовыдвиженцу нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 человек. Затем он должен принести в Центризбирком документы для выдвижения. ЦИК проверяет их в течение пяти дней и выносит решение. Далее для официальной регистрации в качестве кандидата в президенты самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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