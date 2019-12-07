Глава СНБО заявил, что Зеленский - креативный и опытный, поэтому он победит Путина в Париже
07.12.2019 18:52
На "нормандскую" встречу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет команда из 10 человек.
Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает УНН.
"Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с Президентом - мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы.
Наш Президент - человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности - перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы", - сказал Данилов.
На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: "Это команда не более 10 человек".
Алексей Данилов сообщил, что Украина имеет все возможные сценарии при любых итогах встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом он рассказал на пресс-конференции после закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны журналистам телеканала "112 Украина".
"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью.
На любой случай у нас есть пять наших вариантов.
Все органы центральной власти, вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сообщил Данилов.
Секретарь отметил, что в СНБО относительно встречи в Париже 9 декабря все настроены оптимистично. Также он акцентировал, что Украина не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма - он является ключевым.
Данилов на пресс-конференции заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки.
По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.
"Почему в Париже ни о чем не договорятся? Потому что ни о чем в принципе не могут договориться два… победителя.
Да, именно победителем считает себя украинская сторона. Цель Украины в войне ведь была не вернуть Донецк и Луганск (они, если откровенно, тут и даром никому не нужны). Цель была «отстоять Украину» и «отстоять право на европейский выбор».
Грубо говоря – сохранить антироссийскую власть. Эта цель достигнута. А на территории плевать. Украина она не на карте – Украина она в головах.
А вот Россия – это прежде только территория. И там никогда не поймут, как можно победить, потеряв почти две области.
Поэтому Украина ждет, что Россия будет платить и каяться.
А Россия ждет, что Украина будет платить и каяться.
И вот такие вот у нас будут мирные переговоры." - Зявил политический аналитик Вячеслав Чечило.