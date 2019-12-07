На "нормандскую" встречу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированную на 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет команда из 10 человек.

Об этом во время брифинга заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии Президента Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом, передает УНН .

"Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с Президентом - мощная, и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы. Наш Президент - человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности - перебьет, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы", - сказал Данилов.

На вопрос журналистов, сколько людей входит в эту команду, секретарь ответил: "Это команда не более 10 человек".

Алексей Данилов сообщил, что Украина имеет все возможные сценарии при любых итогах встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом он рассказал на пресс-конференции после закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны журналистам телеканала "112 Украина" .

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сообщил Данилов.

Секретарь отметил, что в СНБО относительно встречи в Париже 9 декабря все настроены оптимистично. Также он акцентировал, что Украина не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма - он является ключевым.

Данилов на пресс-конференции заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки.

По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.

"Почему в Париже ни о чем не договорятся? Потому что ни о чем в принципе не могут договориться два… победителя.

Да, именно победителем считает себя украинская сторона. Цель Украины в войне ведь была не вернуть Донецк и Луганск (они, если откровенно, тут и даром никому не нужны). Цель была «отстоять Украину» и «отстоять право на европейский выбор». Грубо говоря – сохранить антироссийскую власть. Эта цель достигнута. А на территории плевать. Украина она не на карте – Украина она в головах.

А вот Россия – это прежде только территория. И там никогда не поймут, как можно победить, потеряв почти две области.

Поэтому Украина ждет, что Россия будет платить и каяться. А Россия ждет, что Украина будет платить и каяться. И вот такие вот у нас будут мирные переговоры." - Зявил политический аналитик Вячеслав Чечило.

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