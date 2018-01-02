"Судебный процесс" и тюремное заключение в оккупированном Донецке ученый религиовед Игорь Козловский назвал фантасмагорией. Козловский вернулся на подконтрольную Киеву территорию 27 декабря Фото: novosti.dn.ua По его словам, "правосудие" в оккупированном Донецке – это "ролевые игры"."Но эти ролевые игры касаются жизни людей, их судьбы", – сказал он.Суд над ним проходил по формальному сценарию, свидетелей обвинения не было, сказал ученый."Я даже не знаю, как подобрать слова. Это какой-то ужас, произвол и какая-то фантасмагория, следовательно это все было ирреально, и я до конца даже не мог понять, зачем это делают", – отметил Козловский.Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения за контакты с "запрещенными организациями".27 декабря на Донбассе состоялся "большой" обмен удерживаемыми лицами.Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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