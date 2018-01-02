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Бывший заложник "ДНР" Козловский сравнил "правосудие" боевиков с ролевыми играми
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02.01.2018 20:17
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"Судебный процесс" и тюремное заключение в оккупированном Донецке
ученый религиовед Игорь Козловский назвал фантасмагорией.
Козловский вернулся на подконтрольную Киеву территорию 27 декабря
Фото: novosti.dn.ua По его словам, "правосудие" в оккупированном
Донецке – это "ролевые игры"."Но эти ролевые игры касаются жизни
людей, их судьбы", – сказал он.Суд над ним проходил по формальному
сценарию, свидетелей обвинения не было, сказал ученый."Я даже не
знаю, как подобрать слова. Это какой-то ужас, произвол и какая-то
фантасмагория, следовательно это все было ирреально, и я до конца
даже не мог понять, зачем это делают", – отметил
Козловский.Козловский был задержан в Донецке в конце января
2016 года. Его жена предположила, что причиной ареста была
переписка, которую он вел в Facebook.В мае 2017 года "военный
трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев
заключения за контакты с "запрещенными организациями".27
декабря на Донбассе состоялся "большой" обмен удерживаемыми
лицами.Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских
заложников.
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