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В Белой Церкви столкнулось два автомобиля: два человека госпитализированы
07.12.2019 19:41
В Киевской области два человека пострадали в результате ДТП
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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