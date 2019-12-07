Почетный патриарх Филарет ответил на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Это решение Филарет прокомментировал в своем заявлении, обнародованном 6 декабря.

Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии, - говорится в заявлении.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что “церковь нельзя ликвидировать“. Он отметил, что за Киевский Патриархат “будут бороться до последнего“.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира