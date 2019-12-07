В посольстве США заявили, что будут стоять "бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией"
07.12.2019 19:49
7 декабря, помощник президента Андрей Ермак заявил, что Минским соглашениям требуются уточнения. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.
Как полагает Ермак, новое руководство нашей страны соблюдает обязательства, предполагаемые Минскими соглашениями, так что ожидает взаимопонимания от противоположенной стороны. При этом он отметил, что соглашения утверждены пять лет назад и на данный момент они нуждаются в уточнении.
Андрей Ермак также заявил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров во время саммита 9 декабря в "нормандском формате" между Россией, Украиной, Францией и Германией.
Соединенные Штаты Америки заверили Украину в непоколебимой поддержке накануне встречи лидеров стран "нормандского формата".
Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.
"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате". Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - отмечается в заявлении.
В посольстве напомнили, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и другие направления.
"Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов.
Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне", - сказано в заявлении.
Как напомнили в посольстве, США последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией.
"Чтобы добиться успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения", - подчеркнули в американском дипломатическом представительстве.
"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - заверили американские дипломаты.