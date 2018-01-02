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Мужчина расстрелял соседей из-за шума
02.01.2018 20:25
Мужчина расстрелял соседей из-за шума По теме:

41-летний киевлянин поссорился со своими соседями из-за их громкую поведение и открыл огонь из травматического пистолета.

В результате конфликта пострадали двое мужчин и женщина, сообщают в пресс-службе полиции , передает со ссылкой на .

Происшествие случилось на улице Мартиросяна. Ссора из-за шума в квартире соседей возникла на лестничной площадке жилого дома. Началась драка, во время которой мужчина воспользовался травматическим оружием. Нанес пострадавшим осязательные огнестрельные ранения, а сам получил многочисленные гематомы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели подъезд, прилегающую территорию и опросили очевидцев. Во время осмотра места изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.

В настоящее время проводится следствие и открыто два уголовных производства.

Депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотыкин стрелял с балкона своей квартиры на 5 этаже. Депутат был пьян и держал на руках своего 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.







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Комментарии   

 
0 #1 Александр 07.01.2015 14:45
Здорово! Отличная статья. <£$%&£$%& />Кстати, дополненную реальность делают в России только £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&? Видел их работы, других почему-то не встречал, хотел побольше примеров посмотреть
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