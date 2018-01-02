|Российского журналиста депортируют из Латвии за фильм о стране
|02.01.2018 20:25
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https://www.facebook.com/kurlaev.tolya/posts/865126070319335
В комментариях под постом журналист объяснил, что речь идет о пожизненном запрете, по приказу министра МВД.
https://www.facebook.com/kurlaev.tolya/posts/865126070319335?comment_id=865131703652105&reply_comment_id=865132873651988
"Ничем не мотивировали", – отметил он.
https://www.facebook.com/kurlaev.tolya/posts/865126070319335?comment_id=865131703652105&reply_comment_id=865133366985272
Курлаев предположил, что запрет связан с его журналистской деятельностью."Запрет стоит сразу после моего фильма", – написал он.
https://www.facebook.com/kurlaev.tolya/posts/865126070319335?comment_id=865131703652105&reply_comment_id=865134286985180
Каналу 360tv Курлаев сказал, что запрет на присутствие в Латвии по времени совпадает с выходом фильма "Враг у ворот", который он продюссировал."На мой взгляд, в нем ничего такого не было. Был обзор ситуации, что прибалтийские страны боятся России", – отметил журналист."Интерфакс" сообщает со ссылкой на телеканал "ТВ Центр", что Курлаева "депортируют на родину". В Латвии он находился в частной поездке.
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