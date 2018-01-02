По словам президента Петра Порошенко, Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко анонсировал получение американского оборонительного вооружения в 2018 году Фото: president.gov.ua "В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим усиливать украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", – написал он.По словам Порошенко, Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе. https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1175921422542248/ 20 декабря издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что порошенко году госдепе Теги: война в украине