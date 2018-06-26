I"m Upset.В клипе Дрейка снялась звезда "Дневнков вампира" Добрев. Видео
26.06.2018 10:17
Канадский певец Дрейк презентовал на своем YouTube-канале клип на
песню I’m Upset. В ролике снялась звезда "Дневников вампира" Нина
Добрев. Она также участвовала в сериале "Деграсси", в котором
снимался и Дрейк. В клипе исполнитель задействовал и других своих
коллег по этому проекту. В клипе I’m Upset снялись Эфраим Эллис,
Лорен Коллинз, Шейн Киппел, Стефан Брогран. Режиссер видео – Карена
Эванс. Песня I’m Upset войдет в альбом Дрейка Scorpion, |
Добрев появилась в кадре с Дрейком Скриншот: Drake / YouTube видео
Видео:
Drake / YouTube