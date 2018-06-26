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I"m Upset.В клипе Дрейка снялась звезда "Дневнков вампира" Добрев. Видео
26.06.2018 10:17
Канадский певец Дрейк презентовал на своем YouTube-канале клип на песню I’m Upset. В ролике снялась звезда "Дневников вампира" Нина Добрев. Она также участвовала в сериале "Деграсси", в котором снимался и Дрейк. В клипе исполнитель задействовал и других своих коллег по этому проекту. В клипе I’m Upset снялись Эфраим Эллис, Лорен Коллинз, Шейн Киппел, Стефан Брогран. Режиссер видео – Карена Эванс. Песня I’m Upset войдет в альбом Дрейка Scorpion,   | Добрев появилась в кадре с Дрейком Скриншот: Drake / YouTube видео Видео: Drake / YouTube

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