Сын светской львицы Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста находился под контролем врачей, сообщает TMZ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сейнт (на фото слева) перенес болезнь – СМИ Фото: kanyewest / Twitter Об этом изданию TMZ рассказали инсайдеры.Сейнт пробыл под круглосуточным наблюдением врачей до 30 декабря.Кардашян и Уэст не отходили от сына. На данный момент состояние ребенка нормализовалось. Он находится дома.У Кардашян и Уэста двое детей. Светская львица родила сына 5 декабря 2015 года. Ее дочь Норт родилась 15 июня 2013 года.После рождения сына Сейнта врачи предупредили Кардашян, что третья беременность может быть опасной, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем.Сейчас пара ждет третьего ребенка, которого родит суррогатная мать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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