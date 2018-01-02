Сын светской львицы Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста находился под
контролем врачей, сообщает TMZ. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сейнт (на фото слева) перенес болезнь – СМИ
Фото: kanyewest / Twitter Об этом изданию TMZ рассказали
инсайдеры.Сейнт пробыл под круглосуточным наблюдением врачей до 30
декабря.Кардашян и Уэст не отходили от сына. На данный момент
состояние ребенка нормализовалось. Он находится дома.У Кардашян и
Уэста двое детей. Светская львица родила сына 5
декабря 2015 года. Ее дочь Норт родилась 15 июня 2013
года.После рождения сына Сейнта врачи предупредили Кардашян, что
третья беременность может быть опасной, поскольку у нее есть
проблемы со здоровьем.Сейчас пара ждет третьего ребенка, которого
родит суррогатная мать.
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