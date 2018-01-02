Мильмана обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. В то же время представители YouControl считают, что этими обвинениями СБУ давит на на компанию

Кроме того, суд постановил, что Сергей Мильман должен сдать загранпаспорт. Об этом говорится на странице YouControl y Facebook .

Журналисты и общественные организации написали открытое письмо о прекращении давления на компанию YouControl. Его опубликовали на сайте "Реанимационного пакета реформ".

Авторы письма призвали руководство СБУ "остановить беспредел по применению различных методов давления на представителей бизнеса, судей, рассматривающих дело YouControl - открыто и незаангажировано рассматривать соответствующие доказательства вины в действиях руководства компании" .

"Руками Службы безопасности Украины в марте 2017 года была организована серия обысков в офисе компании YouControl. Напомним, эта структура предоставляет бесплатный доступ к консолидированным государственным реестрам на безвозмездной основе, с помощью чего были проведены сотни журналистских расследований" , - отметили активисты.

В комментарии "Радио Свободе" представители компании заявили, что через месяц будут подавать ходатайство об изменении меры пресечения.

"По сути речь идет не о нападении на YouControl, а о нападении на открытые данные в целом и на всю общественность, которая их использует для контроля органов власти и борьбы с коррупцией" , - добавил Сергей Мильман.

Напомним, что 23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.

В тот же день, СБУ на своем сайте сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру "на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства".

Тогда компания опровергла информацию о связях с Россией и другие обвинения.