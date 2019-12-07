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Віра Брежнєва пожартувала сама з себе в Comedy Club (Відео)
07.12.2019 21:15
Вперше на сцені Comedy Club Віра Брежнєва з'явилася в якості stand-up коміка. Вона жартувала про стереотипи і свої романи, про те, як ходить в магазин за продуктами і літає в літаках.

«Мені, звичайно, дуже приємно і лестить, що я досі перебуваю в топі найсексуальніших жінок. Але давайте по-чесному, хлопці, це - стереотип. Я вже не така як ви думаєте, і ... уявляєте. Це раніше Віра Брежнєва була напівголою тьолкою на пляжі. Зараз я вже не така. Зараз я вже Віра Вікторівна, заміжня жінка, мати двох дітей, без п'яти хвилин варикозниця», - заявила співачка.

Глядачі в залі були в захваті від стендапу!

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Допис, поширений Камеди Клаб | Comedy Club (@comedyclubru)


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