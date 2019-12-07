Борода и усы: врач рассказал, как растительность на лице может навредить здоровью - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Борода и усы: врач рассказал, как растительность на лице может навредить здоровью
07.12.2019 21:47
Опасность бороды: врач рассказал, чем растительность на лице опасна зимой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
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