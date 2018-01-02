|В Китае появилась панда, вырабатывающая электроенергию
|02.01.2018 20:38
|
В северном регионе Китая, провинции Шаньси, строится солнечная электростанция в виде панды, мощность которой составляет более 50МВт. Предварительно известно, что после завершения строительства проекта Panda Green Energy, ее мощность станет вдвое больше, пишет Mashable.
По информации, предоставленной Panda Green Energy, создатели ожидают, что интересный вид станции поможет вдохновить молодое поколение, заинтересовать жителей вопросом использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.
Реализация проекта проходит при сотрудничестве с программой развития ООН. Компания планирует соорудить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, создатели разрабатывают проекты, вдохновленные и другими животными, между которых коала и носорог.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории юго-западной провинции Китая, в городе Цзуньи, местная жительница стала причиной дорожно-транспортного происшествия на дороге из-за обезьяны, которая забралась на опору светофора.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира