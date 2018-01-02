В северном регионе Китая, провинции Шаньси, строится солнечная электростанция в виде панды, мощность которой составляет более 50МВт. Предварительно известно, что после завершения строительства проекта Panda Green Energy, ее мощность станет вдвое больше, пишет Mashable .

По информации, предоставленной Panda Green Energy, создатели ожидают, что интересный вид станции поможет вдохновить молодое поколение, заинтересовать жителей вопросом использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.

Реализация проекта проходит при сотрудничестве с программой развития ООН. Компания планирует соорудить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Помимо этого, создатели разрабатывают проекты, вдохновленные и другими животными, между которых коала и носорог.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории юго-западной провинции Китая, в городе Цзуньи, местная жительница стала причиной дорожно-транспортного происшествия на дороге из-за обезьяны, которая забралась на опору светофора.

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