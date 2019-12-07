В Одессе женщина из-за пробки родила в машине по дороге в больницу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Одессе женщина из-за пробки родила в машине по дороге в больницу
07.12.2019 22:05
В Одессе женщина родила в машине по дороге в больницу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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