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Посольство Украины в Варшаве опровергло заявление польского премьера о "сотнях тысяч украинских беженцев"
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02.01.2018 20:41
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Упоминание главой польского правительства Матеушем Моравецким о
якобы огромном количестве беженцев из Украины – это попытка
оправдаться за нежелание принимать мигрантов из Северной Африки и с
Ближнего Востока, считает руководитель консульского отделения
посольства Украины в Польше Светлана Крыса. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Большинство украинцев в Польше –
трудовые мигранты, их нельзя рассматривать как беженцев, утверждают
в посольстве Украины Фото: EPA По ее словам, по сравнению с
предыдущими годами количество украинских беженцев либо желающих
получить международную защиту в Польше уменьшилось."Этот
вопрос также поднимала премьер-министр (Беата) Шидло, теперь –
и Моравецкий. Они называют количество беженцев из Украины высоким,
хотя на самом деле, согласно официальной информации управления по
вопросам иностранцев в Польше, в течение января–ноября 2017 года в
это управление обратились только 625 граждан Украины с просьбой
предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими
годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в
четыре раза, а по сравнению с 2016 годом – в два раза", –
заявила она.Крыса отметила, что украинские граждане переезжают в
Польшу и другие страны Евросоюза с целью трудоустройства."Наших
граждан, прибывающих в страны ЕС и, в частности, на территорию
Польши, мы расцениваем как трудовых мигрантов. Это прежде только
люди, которые приезжают с целью трудоустройства, обучения,
следовательно говорить, что все эти лица – беженцы, нет
никакого морального права", – утверждает дипломат.Она
добавила, что заявления польских властей о десятках тысяч беженцев
из Украины являются попыткой Варшавы оправдаться перед Евросоюзом
за нежелание следовать его миграционной политике."Украинцы ни в
коем случае не могут расцениваться как разменная монета в этом. Это
чисто политический вопрос, политический аспект и оправдания
Республики Польша перед другими странами ЕС за то, чтобы не
принимать мигрантов из других стран миграционного риска", –
констатировала украинский консул.1 января Моравецкий заявил,
что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских
беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.Острый
миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на
Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского
совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыли
около 1,5 млн мигрантов.План по введению обязательных квот на прием
120 тыс. беженцев из Африки, Азии и с Ближнего Востока в
ЕС был принят главами МИД Евросоюза 22 сентября 2015
года.14 октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак
заявлял, что польское правительство не согласится принимать
беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском
союзе. По его словам, в Польше уже находится много украинцев,
а такие "идеологически мотивированные концепции", как переселение,
подвергают риску Польшу и поляков.В 2016 году
украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из
которых 650 тыс. – рабочие.По данным главы МИД Польши
Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили 900 тыс.
рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP.
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