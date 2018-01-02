Упоминание главой польского правительства Матеушем Моравецким о якобы огромном количестве беженцев из Украины – это попытка оправдаться за нежелание принимать мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока, считает руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Большинство украинцев в Польше – трудовые мигранты, их нельзя рассматривать как беженцев, утверждают в посольстве Украины Фото: EPA По ее словам, по сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев либо желающих получить международную защиту в Польше уменьшилось."Этот вопрос также поднимала премьер-министр (Беата) Шидло, теперь – и Моравецкий. Они называют количество беженцев из Украины высоким, хотя на самом деле, согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев в Польше, в течение января–ноября 2017 года в это управление обратились только 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом – в два раза", – заявила она.Крыса отметила, что украинские граждане переезжают в Польшу и другие страны Евросоюза с целью трудоустройства."Наших граждан, прибывающих в страны ЕС и, в частности, на территорию Польши, мы расцениваем как трудовых мигрантов. Это прежде только люди, которые приезжают с целью трудоустройства, обучения, следовательно говорить, что все эти лица – беженцы, нет никакого морального права", – утверждает дипломат.Она добавила, что заявления польских властей о десятках тысяч беженцев из Украины являются попыткой Варшавы оправдаться перед Евросоюзом за нежелание следовать его миграционной политике."Украинцы ни в коем случае не могут расцениваться как разменная монета в этом. Это чисто политический вопрос, политический аспект и оправдания Республики Польша перед другими странами ЕС за то, чтобы не принимать мигрантов из других стран миграционного риска", – констатировала украинский консул.1 января Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыли около 1,5 млн мигрантов.План по введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки, Азии и с Ближнего Востока в ЕС был принят главами МИД Евросоюза 22 сентября 2015 года.14 октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявлял, что польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе. По его словам, в Польше уже находится много украинцев, а такие "идеологически мотивированные концепции", как переселение, подвергают риску Польшу и поляков.В 2016 году украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из которых 650 тыс. – рабочие.По данным главы МИД Польши Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили 900 тыс. рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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