|На Левобережной в Киеве с моста на тротуар упал автомобиль
|07.12.2019 22:58
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Напротив ТРЦ "Комод" автомобиль протаранил ограждение и рухнул с моста на тротуар. На месте происшествия полиция, "скорая". Людей близко не подпускают, есть угроза взрыва авто", - говорится в сообщении.
Устанавливается причина, по которой случилось ДТП.
Также уточняется, что есть пострадавшие, которых госпитализировали.
На месте работает полиция и спасатели.
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