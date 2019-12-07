Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Напротив ТРЦ "Комод" автомобиль протаранил ограждение и рухнул с моста на тротуар. На месте происшествия полиция, "скорая". Людей близко не подпускают, есть угроза взрыва авто", - говорится в сообщении.

Устанавливается причина, по которой случилось ДТП.

Также уточняется, что есть пострадавшие, которых госпитализировали.

На месте работает полиция и спасатели.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира