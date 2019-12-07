|Влад Топалов зізнався, чим його "взяла" Регіна Тодоренко
|07.12.2019 23:06
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Музикант відверто розповів, що для нього головне в дівчатах. На одкровення він зважився в рамках бліц-опитування.
«Попа і груди», - не замислюючись, відповів музикант на питання про те, що його приваблює в дівчатах.
А найбільш незручним моментом у своєму житті Влад назвав пологи дружини. Він був присутній при появі свого первістка.
Найголовніше в житті для Влада - це його син і армия.
Регіна з чоловіком намагаються весь свій час проводити з малюком. Незважаючи на те, що Тодоренко почала працювати майже відразу після пологів, вона годувала сина грудьми і всюди брала Майкла з собою.
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