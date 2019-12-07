34-річний Влад Топалов щасливий у шлюбі з 29-річною Регіною Тодоренко. На цьому тижні подружжя відзначило день народження сина: маленькому Майклу виповнився рік.



Музикант відверто розповів, що для нього головне в дівчатах. На одкровення він зважився в рамках бліц-опитування.



«Попа і груди», - не замислюючись, відповів музикант на питання про те, що його приваблює в дівчатах.



А найбільш незручним моментом у своєму житті Влад назвав пологи дружини. Він був присутній при появі свого первістка.



Найголовніше в житті для Влада - це його син і армия.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 4 Гру 2019 р. о 8:34 PST



Регіна з чоловіком намагаються весь свій час проводити з малюком. Незважаючи на те, що Тодоренко почала працювати майже відразу після пологів, вона годувала сина грудьми і всюди брала Майкла з собою.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 21 Лис 2019 р. о 3:15 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис його поширений instagram topalov Теги: діти та сім\'я