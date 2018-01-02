Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия президента Игоря Додона.

Додон нарушил закон и во второй раз отклонил кандидатуры 5 министров и 2 вице-премьеров. Отказался подписать соответствующий приказ. Их представил на рассмотрение премьер-министр Молдовы, передает со ссылкой на .

С иском в суд обратилась группа молдавских депутатов.

Согласно законодательству, президент имеет право отклонить кандидатуры только один раз.

Противоречивых чиновников должны назначить премьер или спикер парламента.

Додона отстранили от исполнения полномочий во второй раз. В октябре 2017 он отказывался назначить министра обороны. Его функции выполнил спикер парламента.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в его стране никто не рискнет признать оккупирован Крым российским на официальном уровне. Перед выборами Додон считал Крым российским. Но обещал пересмотреть свою позицию, если его выберут.

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