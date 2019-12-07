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Зеленский объявил 8 декабря днем ​​национального траура по погибшим в Одессе
07.12.2019 23:55

Президент Зеленский объявил 8 декабря днем ​​национального траура по погибшим в Одессе

Зеленский объявил 8 декабря днем ​​национального траура по погибшим в Одессе

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем ​​национального траура по погибшим в Одессе.

 

Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины.
 

 

Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого - самое ценное, что у страны. Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности.
 

 

Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь.
Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким." - Заявил президент.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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