Президент Зеленский объявил 8 декабря днем ​​национального траура по погибшим в Одессе

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем ​​национального траура по погибшим в Одессе.

Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины.



Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь каждого - самое ценное, что у страны. Сохранить жизнь - первое и самое главное задание государства. Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности.



Будем молиться за упокой душ погибших. Искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасателю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким." - Заявил президент.