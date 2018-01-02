Политический обозреватель Виталий Портников отметил, что убийство боровшейся за наказание виновного в ДТП юриста Ирины Ноздровской совпало с изменениями в правилах дорожного движения в Украине. Виталий Портников: Научить граждан жить по правилам может только сильное государство Фото: Виталий Портников / Facebook "Убийство юриста Ирины Ноздровской неожиданно совпало с изменениями в правилах дорожного движения. Многим они кажутся несправедливыми – и с точки зрения штрафов, и с точки зрения скорости. Вместе с тем эти же люди требуют найти убийц Ноздровской, которая добилась наказания для убийц своей сестры – жертвы неуважения к правилам", – отметил он.Портников подчеркнул, что только сильное государство, которое устанавливает правила и не делает исключений, сможет заставить граждан соблюдать закон."Государство, которое не считает воров невиновными только потому, что они способны откупиться и которое не считает дебоширов активистами только потому, что они используют справедливое недовольство. Время раз и навсегда распрощаться с украинской анархией – главным после России врагом украинской государственности", – подытожил журналист. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2013421822017541 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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