Заместитель Авакова на Новый год получил в дар Lexus за более чем 1 млн грн Драгоценные авто Купранец получил от своего 63-летнего отца Михаила Начальник департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игорь Купранец на Новый год получил в дар - Lexus GX460 стоимостью более одного миллиона гривен. Фото: slovoidilo.ua Чиновник внес изменения в электронную декларацию. В сентябре Купранец стал владельцем квартиры в Киеве за 1,1 млн гривен, сообщает "Центр противодействия коррупции" . Напомним, что в Чернобыльской зоне нелегально работает фирма "Энива" , одной из основательниц которой является Наталья Купранец, жена начальника департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранця. "На двух супруги задекларировали просторную квартиру, большой земельный участок, две машины класса люкс, трое ценных часов, украшения, произведения искусства и еще около 3,5 млн грн сбережений наличными. Мы решили поинтересоваться у господина Купранця происхождением его состояния и проинформировать полицейского о незаконном бизнес собственной жены, однако в ответ на наш требование об интервью получили отказ" , - говорилось в материале журналистов. Гройсман задекларировал более 8 млн гривен от продажи недвижимости

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