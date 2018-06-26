|За нападения на цыган во всех школах Львова проведут родительское собрание
|26.06.2018 10:17
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Собрание начнутся в 09:00 26 июняВо всех школах Львова созывают общее собрание родителей учащихся 9-11 классов из-за нападения и убийство школьниками рома в лагере города.
Фото: ukranews.com
Соответствующее поручение во все учебные заведения направило управления образования Львовского горсовета. Сначала начальники отделов образования с участием психологов проведут совещания с директорами школ, после чего руководители учебных заведений проведут родительские собрания во всех школах города, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Целью собрания является "сосредоточение внимания родителей на том, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в которых соцсетях находятся, какие секции посещают".
Добавим, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.
Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .
Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .
Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированного группировки "Трезвая и зла молодежь" , которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении с резней на цыганский лагерь во Львове задержали девять учеников школ №36 и №85 .
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предполагает, что за нападением на цыган в Львове может стоять Россия .