Правоохранители рассматривают четыре версии убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает корреспондент .

"Основные четыре (версии - ред.): профессиональная деятельность, другая конкретизирована, в последнем деле по факту ДТП. Следующая версия - хулиганство. Еще одна версия - то, что ее кто-то хотел изнасиловать", - сказал он.

Основной, по его словам, является первая версия.

"Сейчас мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство. Мы поставили эту версию как одну из первых на то, чтобы отрабатывать", - отметил Жукович.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.





Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.

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