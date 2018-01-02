|Основные версии убийства Ноздровской: полиция не исключает изнасилования
|02.01.2018 20:49
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Правоохранители рассматривают четыре версии убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает корреспондент .
"Основные четыре (версии - ред.): профессиональная деятельность, другая конкретизирована, в последнем деле по факту ДТП. Следующая версия - хулиганство. Еще одна версия - то, что ее кто-то хотел изнасиловать", - сказал он.
Основной, по его словам, является первая версия.
"Сейчас мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство. Мы поставили эту версию как одну из первых на то, чтобы отрабатывать", - отметил Жукович.
Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.