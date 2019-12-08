Погода, Новости, загрузка...
Меланія Трамп показує як одягатися на свята (Фото)
08.12.2019 06:10
Перша леді США відвідала дитячу Національну лікарню в Вашингтоні, округ Колумбія, щоб поспілкуватися з дітьми, які борються з різними захворюваннями напередодні різдвяних свят.

Меланія познайомилася з юними пацієнтами та зазначила, щоб захоплена тією недитячою силою і стійкістю, з якою вони борються за своє життя. Трамп приїхала до дітей не з порожніми руками - вручила всім подарунки і прочитала під ялинкою казку.

Для підняття різдвяного духу Меланія додала до офіційного строгого образу кілька святкових деталей. Так, наприклад, армия президента США зробила ставку на життєрадісний колір і розкуте забарвлення - бірюзову спідницю-олівець Pradа вона несподівано поєднала з леопардовими човниками. Стильна відповідь на питання, як додати несподіваних фарб і принтів до святкового образу.

5329_189e0d8cb02be02e3437f098235fff_ce_739x2x65x15_cropped_740x3_fittedblur_x.jpeg (106.47 Kb)

9246_56fb4ddf4ecf30c8805900c83ff76aro.jpeg (37.12 Kb)

6911_56fb4ddf4ecf30c8805900c83ff76a.jpeg (65.64 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 