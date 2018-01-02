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Ограничения на безналоговое получение украинцами посылок из-за рубежа начнут действовать с 2019 года
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02.01.2018 20:55
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Введение пошлины на товарные почтовые отправления из-за границы
отсрочено на год, говорится в переходных положениях закона о
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Лимит на количество
посылок из-за рубежа вступит в силу через год Фото: Укрпошта /
Facebook Начиная с четвертой посылки такие отправления будут
облагаться налогом, пошлиной и акцизом, однако они будут взиматься
начиная со следующего года.Каждый украинец сможет получить без
уплаты дополнительного сбора не более трех посылок в месяц, а
стоимость каждой из них не должна превосходить €150. Если
ограничение превышено, нужно будет платить пошлину в размере 20% от
стоимости товара.Сейчас лимит стоимости посылки также составляет
€150, однако количество посылок не ограничивается.В то же время
изменения в правилах беспошлинного ввоза товаров в ручном или
сопровождаемом багаже суммой до €500 (в аэропортах – до €1000)
и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и
въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили
в силу с 1 января 2018 года, говорится в тексте документа.8 декабря
Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу во втором
чтении и в целом 252 голосами.30 декабря закон подписал
президент Петр Порошенко.Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский
заявлял, что принятое Верховной Радой решение
ограничить ввоз товаров и посылок из-за рубежа – спорное
и может не принести результата.
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