Введение пошлины на товарные почтовые отправления из-за границы отсрочено на год, говорится в переходных положениях закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Лимит на количество посылок из-за рубежа вступит в силу через год Фото: Укрпошта / Facebook Начиная с четвертой посылки такие отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом, однако они будут взиматься начиная со следующего года.Каждый украинец сможет получить без уплаты дополнительного сбора не более трех посылок в месяц, а стоимость каждой из них не должна превосходить €150. Если ограничение превышено, нужно будет платить пошлину в размере 20% от стоимости товара.Сейчас лимит стоимости посылки также составляет €150, однако количество посылок не ограничивается.В то же время изменения в правилах беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до €500 (в аэропортах – до €1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу с 1 января 2018 года, говорится в тексте документа.8 декабря Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу во втором чтении и в целом 252 голосами.30 декабря закон подписал президент Петр Порошенко.Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что принятое Верховной Радой решение ограничить ввоз товаров и посылок из-за рубежа – спорное и может не принести результата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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