Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. "Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - заявил Лукашенко.

"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долл. газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет 127 долл. за тысячу кубометров - ред.) и нефть покупать не по 63 долл. за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долл., значит, и конкурирующие предприятия (в России - ред.) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщает белорусское агентство, сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь президента РФ – ред.). Я знаю", - пошутил белорусский руководитель.

Как сообщал Укринформ, 7 декабря в Минске проходит несанкционированный митинг против интеграции Беларуси с Россией. Переговоры Лукашенко с Путиным проходят сегодня в Сочи, а на 8 декабря запланировано подписание интеграционных документов, о содержании которых общественности неизвестно. Подписание приурочено к 20-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

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