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Адвент-календар Tiffany & Co. вартістю 112 000 доларів (Фото)
08.12.2019 08:20
Пам'ятаєте знамениту англійську колядку «12 днів Різдва», лірична героїня якої кожен день, що веде до свята, отримувала новий подарунок? Адже і правда, очікування свята нерідко буває приємніше самого «дня Х». Так чому б не розтягнути це задоволення, подумали в Tiffany & Co. і придумали 12 екстраординарних подарунків і вражень.

Перший з них - величезний адвент-календар висотою 1,2 метра у вигляді фасаду знаменитого магазина Тiffanу & Со. на П'ятій авеню. Всередині - «паперовий» стаканчик зі срібла, браслет Tiffany T True з жовтого золота, підвіска Tiffany Smile з рожевого золота з діамантами і інші не менш бажані бестселери, що давно стали американською класикою, які наповнять 24 передсвяткових дня радістю і захопленням.

Вартість адвент-календаря Tiffany & Co. $ 112 000.

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