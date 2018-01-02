|В Бельгии готовятся к мощному урагану
|02.01.2018 20:56
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В Брюсселе закроют все лесопарковые зоныКоролевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевом уровне угрозы последствий ураганного ветра по всей стране в ночь на среду.
"Оранжевый уровень" означает, что ожидается "очень сильный ветер с порывами еще большей силы", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Скорость ветра и порывы будут очень усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, крупнейшие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный убыток жилым домам", - сообщает метеорологический институт.
Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье.
Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.
В ночь на среду в Брюсселе закроют для публики все лесопарковые зоны. Запрет на посещение парков сохранится в течение среды. Власти рекомендуют как пешеходам, так и водителям не перемещаться в парках и леса Брюссельского столичного региона, начиная с 18:00 вторника и до утра четверга из-за риска падения деревьев и крупных веток.
Соответствующие объявления развешаны на всех входах и въездах в зеленые зоны. Эти территории предполагается открыть после проведения инспекций и возможной расчистки.
Напомним, что в конце октября в результате падения деревьев и других вызванных непогодой несчастных случаев в Европе погибли по меньшей мере три человека. Сразу несколько стран Центральной Европы оказались в зоне ураганов.