В Брюсселе закроют все лесопарковые зоны

"Оранжевый уровень" означает, что ожидается "очень сильный ветер с порывами еще большей силы", сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Скорость ветра и порывы будут очень усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, крупнейшие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный убыток жилым домам" , - сообщает метеорологический институт.

Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье.

Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.

В ночь на среду в Брюсселе закроют для публики все лесопарковые зоны. Запрет на посещение парков сохранится в течение среды. Власти рекомендуют как пешеходам, так и водителям не перемещаться в парках и леса Брюссельского столичного региона, начиная с 18:00 вторника и до утра четверга из-за риска падения деревьев и крупных веток.

Соответствующие объявления развешаны на всех входах и въездах в зеленые зоны. Эти территории предполагается открыть после проведения инспекций и возможной расчистки.