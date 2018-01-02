С начала нового года одновременно два разведывательных самолета Соединенных Штатов Америки облетели временно оккупированные территории Украины на Донбассе и в Крыму. О соответствующем факте сообщили наблюдатели за передвижениями военных самолетов Aircraft Spots на официальной странице в микроблоге Twitter.

В соответствии с опубликованными результатами наблюдателей, боинг типа P-8 Poseidon совершил пролет около Крыма, а беспилотный хитрый шпион RQ-4A Global Hawk осуществил осмотр всей линии противостояния.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований не прекращают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 2 января, соперник применял в зоне АТО пехотное вооружение и минометы. На донецком направлении соперник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в Верхнеторецком. В пригороде Авдеевки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

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