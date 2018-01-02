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Google разрешил тестировать замену Android
02.01.2018 21:03
Google разрешил тестировать замену Android По теме:

Компания разрешила начать тестирование новой мобильной операционной системы Fuchsia, которая может заменить Android, пишет со ссылкой на .

Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства .

По информации издания, над операционной системой Fuchsia создатели работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.

Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты полагают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.

 







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