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Вашингтон не предоставил Украине менее обещанные $10 млн
08.12.2019 09:28
Вашингтон не предоставил Украине менее обещанные 10 млн долларов в качестве помощи
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Теги:
мир
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