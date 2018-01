var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4077; coreola.articleid = 225026; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4077] = 4077; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Анна Маляр Украинский юрист, эксперт-криминолог. все материалы автора → Место, где найдено тело Ноздровской, наталкивает на мысль, что его умышленно именно там положили ради скорейшего обнаружения Сегодня 20.45 | комментариев: Смерти Ирины Ноздровской предшествовал целый ряд событий, которые наталкивают, казалось бы, только на одну версию ее убийства – месть за дело сестры. Но ради объективности расследования и поиска истины следует рассматривать все возможные версии гибели Ирины.Ниже изложены вопросы к следствию и анализ информации из открытых источников по состоянию на 1 января 2018 года о гибели Ирины Ноздровской.Ирина часто публично заявляла об угрозах, которые поступали в ее адрес со стороны окружения осужденного Россошанского. По ее сообщению об угрозах было открыто уголовное производство. Почему полицией не была проведена профилактическая работа с лицами, которые угрожали Ноздровской? В арсенале полиции есть самый убедительный аргумент – привлечение к уголовной ответственности. Но лицам, угрожавшим Ирине, полиция не разъяснила – где они могут оказаться, если с головы потерпевшей упадет хотя один волос. Такая разъяснительная работа может быть довольно эффективной, если полиция работает в интересах прав потерпевшего, а не преступников.29 декабря через несколько часов после исчезновения Ирины ее дочь обратилась в полицию. Но по неизвестным причинам полиция внесла заявление близких в ЕРДР только на следующий день, после чего начались поиски. Таким образом, была потеряна целая ночь. Непонятными остаются обстоятельства, при которых было найдено тело Ирины. Почему ее тело, на третий день после исчезновения, находит не полиция, а пес местного жителя. Тело оказывается не далеко в другой области или районе, а в селе, где проживала Ирина. То есть там, где поиск должен был начаться в первую очередь. Какие меры и методы поиска использовала в таком случае полиция, если тело находят местные жители довольно быстро в абсолютно предсказуемом для криминалиста месте?Место, где найдено тело, наталкивает на мысль, что его намеренно именно там положили ради скорейшего обнаружения. Место довольно открытое, близко от дороги, из-за слабого течения тело далеко бы не отнесло. Если это так, и расчет был на скорейшее выявление тела, тогда это может быть, кроме убийства, еще и демонстрация для запугивания других, еще живых людей.С момента исчезновения Ирины до обнаружения тела прошло двое с половиной суток. В процессе следствия важно установить точное время наступления смерти. Если смерть наступила через несколько дней после исчезновения, это означает, что Ирину похитили и запугивали. Такой сценарий вполне вероятен, ведь тело нашли на открытом месте, где были все шансы найти его раньше, если бы оно там находилось со дня исчезновения. Это поможет понять возможный мотив преступления. Ведь мотивом такого похищения и последующего убийства могла быть не только месть, но и, например, страх обнародования какой-либо информации или совершения каких-либо действий со стороны Ирины.Оставленные на теле убитой украшения практически исключают имущественный мотив преступления и могут говорить об уверенности преступников в безнаказанности. Ведь они могли для запутывания следствия снять украшения, но не сделали этого. О дерзости и уверенности в безнаказанности может свидетельствовать и тот факт, что погибшая активно общалась со СМИ, привлекла к делу внимание широкой общественности, депутатов, известных людей. То есть преступники понимали, что убийство такого человека станет резонансным. Но это не испугало. Почему? Или ее жизнь и деятельность представляли опасность для них, следовательно их ничего не останавливало, или преступники уверены, что избегут уголовной ответственности, поскольку у них есть необходимые связи.О чем может свидетельствовать время, выбранное для убийства? Ширится мнение, что злоумышленники предусмотрительно выбрали предновогодние дни в расчете на информационную тишину и бездействие правоохранителей. Такая версия представляется ошибочной, поскольку деятельность Ирины и дело гибели ее сестры уже давно были публичными и за делом следили ведущие телеканалы страны. Любые события в деле вызвали бы резонанс даже в праздничные дни.Поэтому более вероятна связь между датой исчезновения и решением апелляционного суда, по которому к Россошанскому не предприняли амнистию. Но такое совпадение не стоит сразу толковать как доказательство причастности Россошанского или его окружения к убийству. Ведь новое рассмотрение дела, на которое оно было направлено апелляционным судом, может пролить свет не только на преступные действия Россошанского. Возможно, Ирина собрала доказательства фальсификации экспертизы на содержание наркотических веществ в крови, о котором она часто заявляла в СМИ. А, может, это просто совпадение – до завершения следствия нельзя исключать ничего.Преступление, вероятно, совершило лицо/лица, имеющее определенный криминальный опыт или соответствующие навыки и знания. Преступники предусмотрительно избавились от одежды погибшей из-за наличия на ней следов крови и других доказательств. Труп сбросили в воду, а каждый час пребывания трупа в воде затрудняет дальнейшую экспертизу.Важно сразу отметить, что многие признаки и обстоятельства смерти свидетельствуют в пользу насильственной смерти, а не самоубийства или несчастного случая. Падение с моста в водоем – мало распространенный способ сводить счеты с жизнью. Но даже в случае принятия такого решения место, где было найдено тело Ирины, не годится для таких целей. Тело найдено без одежды – тоже не характерно для самоубийства таким образом. Кроме того, Ирина за несколько минут до исчезновения разговаривала с мамой по телефону в нормальном психологическом состоянии. Версия с несчастным случаем и ДТП также невозможны из-за отсутствия одежды и характерных для ДТП повреждений на теле. Источник: annamaliar.com.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



