|Немного мокрого снега и "плюс": прогноз погоды на ближайшие дни
|08.12.2019 09:28
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Об этом Укринформу сообщает Украинский гидрометцентр.
"8 декабря переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге до 9° тепла", - говорится в сообщении.
Аналогичная погода сохранится и 9 декабря: без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла, на юге и крайнем западе - до 9°
11 декабря в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем - на Правобережье. Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.
12 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-6° тепла.
В Киеве 8 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла. По области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
9-10 декабря в Киеве и области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.
В дальнейшие дни, 11- 12 декабря, в столице и Киевской области также без существенных осадков, только ночью 11 декабря небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.