Об этом Укринформу сообщает Украинский гидрометцентр.

"8 декабря переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла, на крайнем юге до 9° тепла", - говорится в сообщении.

Аналогичная погода сохранится и 9 декабря: без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​1-6° тепла, на юге и крайнем западе - до 9°

11 декабря в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​- на Правобережье. Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, днем ​​5-10°.

12 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем ​​0-6° тепла.

В Киеве 8 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью около 0°, днем ​​4-6° тепла. По области температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

9-10 декабря в Киеве и области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​1-6° тепла.

В дальнейшие дни, 11- 12 декабря, в столице и Киевской области также без существенных осадков, только ночью 11 декабря небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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